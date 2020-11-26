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Aydın’da kurallara uymayanlar affedilmedi

Aydın’ın Efeler ilçesinde gün içerisinde gerçekleştirilen korona denetimlerinde kurallara uymayanlar affedilmezken toplamda 50 bin TL ceza kesildi.

AYDIN 26.11.2020, 21:07
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Aydın’da kurallara uymayanlar affedilmedi
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Aydın’ın Efeler ilçesinde gün içerisinde gerçekleştirilen korona denetimlerinde kurallara uymayanlar affedilmezken toplamda 50 bin TL ceza kesildi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın, Aydın’ın son 1 hafta içerisinde yüzde 50 üzerinde artış gösteren iller arasında olduğunu belirtmesi üzerine, denetimler de sıkı bir şekilde devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge sonrasında 4 gün sürecek olan korona denetimlerinde vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve sigara yasağı konularında uyarılırken, kurallara uymadığı tespit edilen vatandaşlara da idari para cezası kesildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gün içerisinde Efeler’de gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 37 kişiye maske kullanmama, 14 kişiye yaş kısıtlamasına uymama, 1 kişiye sigara yasağına uymama ve 1 işyerine ise kurallara uymamasından olmak üzere toplamda 50 bin TL para cezası kesildi.
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