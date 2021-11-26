Aydın’da kuraklık masaya yatırıldı

Aydın’da düzenlenen 2021-2022 yılı Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi toplantısında 01 Ekim ile 22 Kasım tarihleri arasında geçen yıla oranla yağışlarda artış görülse de barajlarda yüzde 28 oranında azalma görüldüğü açıklandı.

2021-2022 üretim dönemi Aydın Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi toplantısı ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda, 2021 Yılı Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Raporu gereği yapılan çalışmalar ve 2021 Mart ayı sonu itibariyle barajlar ve göletlerdeki su durumları da dikkate alınarak Aydın’da meteorolojik olarak orta kurak bir dönem yaşandığı tespit edildi. Bu kapsamda DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Kısıtlı Sulama Programı hakkında valilik kararı alınarak, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Risk Değerlendirme Eylem Adımları hakkında Eğitim Yayım ve Bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

“Kuraklığa uygun ürünler hakkında bilgilendirmede bulunuldu”

Ayrıca, toplantıda 2021-2022 üretim döneminde olası Tarımsal Kuraklık nedeniyle süreci en az zararla atlatabilmek amacıyla tarih itibariyle Aydın Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yağış miktarları, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından baraj ve göletlerdeki su miktarları ve İl Müdürlüğü tarafından kuraklığa uygun ürün deseni ile münavebe hakkında bilgilendirme yapıldı.

“Barajlarda yüzde 28 azalma görüldü”

Yağış miktarlarının da açıklandığı toplantıda, 1 Ekim 2021-22 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşen yağışların, Uzun Yıllar Ortalamasına ( normale) göre yüzde 2,3 oranında ve geçen yılın bu dönemine göre yüzde 81,6 oranında artış gösterdiği, buna rağmen barajlarda yağışlara bağlı bir artış olmadığı, aksine barajlarda geçen yıla göre yüzde 28 oranında bir azalma görüldüğü açıklandı. Bu durumun barajları besleyen akımların çoğunlukla çevre illerdeki yağışlarla alakalı olduğu tespit edildi.

“Kışlık ekimlere öncelik verilmeli”

Toplantı sonunda, geçen yıla göre tarih itibariyle var olan su miktarı dikkate alındığında sulama suyu sıkıntısı çekileceği ve kurak bir dönem ihtimali olduğu görüldüğü, sürecin sürekli takip edileceği, yağışlar ve su durumları dikkate alınarak Tarımsal Kuraklık Eylem adımlarının belirleneceği aktarıldı. Tüm bu veriler dikkate alındığında üreticilerin kışlık ekimlere öncelik vermelerinin önemli olduğu ifade edildi.