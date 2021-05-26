Aydın’da korona vakaları düşüşte

Covid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Aydın genelinde pozitif vakalarda yaşanan düşüş, bu hafta da gözle görünür oranda devam etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 46 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Aydın genelinde alınan tedbirler de etkisini göstermeye devam ediyor. Kontrollü normalleşme sürecinde kırmızı kategoride olan Aydın, uzun zaman sonra sarı kategoriye düşmeye devam ederken, salgının yayılma hızı ve pozitif vakalarda da ciddi düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda pozitif vakalarda gözle görülür bir düşüş yaşanmaya devam ederken, il genelinde alınan tedbirler de etkisini gösteriyor. Geçtiğimiz hafta ciddi düşüş yaşanarak yüz binde 47,36 olan vaka sayısı bu hafta da düşüşünü devam ettirerek yüz binde 31,10 olarak gerçekleşti.

“Vaka sayıları azalıyor”

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin ardından geçtiğimiz hafta sarı kategoriye düşen Aydın, bu hafta da yerini korudu. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana Aydın genelinde sıkı tedbirler alınırken geçtiğimiz hafta il genelinde yüzde 53’lük bir azalma oranı ile ciddi düşüş yaşayan Aydın’da bu hafta yüzde 34’lük bir azalma gerçekleşti.

“Tedbirler etkisini daha çok gösterecek”

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 15-21 Mayıs tarihleri arasında Aydın’da günde ortalama 49 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 348’e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 75 olan günlük vaka sayısı ise bu hafta 49’a düştü.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor” dedi.

“Vali Aksoy’dan teşekkür”

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy konu ile ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında “Sağlık Bakanlığımızca açıklanan 15-21 Mayıs tarihlerini kapsayan haftalık pozitif vaka sayılarında Aydın, Türkiye’de en iyi 4.İl konumuna ulaşmıştır. Bu noktaya gelmede emeği geçen bütün kişi ve kurumlara çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte başaracağız” ifadelerine yer verdi.