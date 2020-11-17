TÜİK verilerine göre Ekim ayında Aydın’da konut satışları yüzde 3,9 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Ekim ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre Aydın’da konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 oranında artarak 3 bin 214 oldu. Bu satışların 734’ü ilk satış, 2 bin 480’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 270 konut satışı ve yüzde 18,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 bin 624 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 6 bin 846 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 16 konut ile Ardahan, 24 konut ile Hakkari ve 71 konut ile Bayburt oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,7’lik payla 7. sırada yer aldı.

"İpotekli satışlar yüzde 43,1 azaldı"

Aydın’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,1 oranında azalış göstererek 552 oldu. 552 ipotekli satışın 137’si ilk satış, 415’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 25 bin 566 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 21,4 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 17,2 olarak gerçekleşti.

"Diğer satışlar yüzde 25,4 arttı"

Aydın’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 oranında artış göstererek 2 bin 662 oldu. Bu satışların 597’si ilk satış, 2 bin 65’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 94 bin 8 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.