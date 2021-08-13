Aydın’da konut satışları azaldı

Türkiye’nin önemli şehirlerinden olan Aydın’da Temmuz ayında konut satışları yüzde 53 oranında düşerek, 2 bin 454 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Temmuz ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da konut satışları 2021 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,3 oranında azalarak 2 bin 454 oldu. Bu satışların 692’si ilk satış, bin 762’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 18 bin 884 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 bin 605 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 5 bin 782 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 20 konut ile Ardahan, 28 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Bayburt oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,3’lük payla 12. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar azaldı

Aydın’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85 oranında azalış göstererek 423 oldu. 423 ipotekli satışın 98’i ilk satış, 325’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 20 bin 553 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 19,1 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 17,2 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar azaldı

Aydın’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 oranında azalış göstererek 2 bin 31 oldu. Bu satışların 594’ü ilk satış, bin 437’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 87 bin 232 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.