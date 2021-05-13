TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Nisan ayında Aydın’da konut satışları arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Nisan ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da konut satışları 2021 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 187,2 oranında artarak 2 bin 349 oldu. Bu satışların 665’i ilk satış, bin 684’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 260 konut satışı ve yüzde 20,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 126 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 5 bin 505 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 9 konut ile Ardahan, 13 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Gümüşhane oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,5’lik payla 7. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 21,8 arttı

Aydın’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 oranında artış göstererek 403 oldu. 403 ipotekli satışın 92’si ilk satış, 311’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 17 bin 514 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 18,3 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 17,2 olarak gerçekleşti.

Diğer satışlar yüzde 299,6 arttı

Aydın’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 299,6 oranında artış göstererek bin 946 oldu. Bu satışların 573’ü ilk satış, bin 373’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 78 bin 349 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.