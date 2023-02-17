Aydın’da kıraathaneye kumar baskını

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kıraathaneye yapılan baskında kumar oynayan 5 şahıs suçüstü yakalanırken, şahıslara 20 bin 275 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Kumarla Mücadele çerçevesinde, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kıraathaneye baskın yapıldı. Yapılan baskında, kumar oynayan 5 şahıs suçüstü yakalanırken, kumar oynamak için kullanılan çok sayıda materyale ve 8 bin 030 TL kumar parasına el konuldu. Ayrıca kumar oynayan şahıslara toplam 20 bin 275 TL idari para cezası uygulandı. İşyeri sahipleri hakkında da Kumar Oynamak için Yer Temin Etmekten soruşturma başlatıldığı öğrenildi.