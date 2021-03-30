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Aydın’da KGYS’den 5 kişiye işlem yapıldı

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 5 kişiye işlem yapıldı.

AYDIN 30.03.2021, 15:32
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Aydın’da KGYS’den 5 kişiye işlem yapıldı

Aydın genelinde aralıksız sürdürülen korona denetimleri kapsamında kurallara uymadığı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) tarafından tespit edilen 5 kişiye işlem yapıldı.

Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte kentin birçok alanında hayat normale dönerken, Aydın genelinde yapılan denetimler de aralıksız devam ediyor. Aydın Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda son 6 günde kurallara uymadığı tespit edilen vatandaşlar denetlendi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 22-28 Mart tarihleri arasında kurallara uymadığı tespit edilen 212 kişi ikaz edilirken sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde de kural ihlali yapan 5 kişiye idari para cezası uygulandı.
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