Aydın’da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslar jandarmaya takıldı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Söke ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi’nde şok yol kontrol faaliyeti esnasında ’göçmen kaçakçılığı yapma’ suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.B. ile Atatürk Mahallesi’nde ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak’ suçundan aranan ve hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.