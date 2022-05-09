Aydın’da kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor

Aydın’ın Buharkent ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan Fatma Toprak’ın (56) bulunması için ekiplerin havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, Savcıllı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 56 yaşındaki Fatma Toprak dün akşam saatlerinde evden çıktı. Eve gelmeyen kadının hayatından şüphe eden yakınları durumu yetkililere bildirdi. Son olarak Menderes Mahallesi ve Menderes Nehri yakınlarında görüldüğü tespit edilen kadının bulunması için ailesi yardım beklerken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

"Aramalara Menderes Nehri’nde devam ediliyor"

Dün gece saatlerine kadar yapılan aramalardan sonuç elde edilemedi. Bugün sabah erken saatlerde arama ve kurtarma çalışmaları tekrar başladı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıçlar Menderes Nehri’nde arama yaptı. Bir helikopterinde çalışmalara destek verdiği arama kurtarma çalışmalarında henüz kaybolan kadından bir ize rastlanamadı.

Bölgedeki vatandaşların da desteğiyle arama çalışmaları devam ederken, 1,70 cm boylarında olan Fatma Toprak’ın üzerinde siyah palto olduğunu belirten ailesi, görenlerin kolluk kuvvetlerine bilgi vermelerini rica etti.