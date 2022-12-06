Aydın’da Kasım ayında meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybetti

Aydın’da Kasım ayı içerisinde 210 maddi hasarlı, 300 yaralamalı ve 6 ölümlü olmak üzere toplam 516 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 7 kişi hayatını kaybetti.

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Aydın Valiliği gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri tarafından 2022 yılı Kasım ayı içerisinde toplam 151 bin 423 araç kontrol edildi. Bunlardan kusurlu bulunan 19 bin 701 araca 15 milyon 608 bin 225 TL para cezası uygulandı. Kasım ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 250 sürücü ve bin 8 araç trafikten men edilirken 581 sürücünün ehliyetine de el konuldu. Alınan etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2022 Kasım ayı içerisinde Aydın il sınırlarında toplam 210 maddi hasarlı, 300 yaralamalı ve 6 ölümlü olmak üzere toplam 516 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 423 kişi yaralandı, 7 kişi hayatını kaybetti.

Aydın Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Trafik kazalarının azalması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın bilgisine, desteklerine büyük ihtiyaç vardır" denildi.