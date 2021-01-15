Aydın’da karla mücadele çalışmalarına başlandı

Bu yıl geciken yağışlarla birlikte kuraklık tehlikesi ortaya çıkarken kuraklığın yaşanmaması için gerekli olan ve beklenen kar yağışı Aydın’ın yüksek kesimlerinde başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hazırda bekletilen karla mücadele ekipleri çalışmalarına kar yağışıyla birlikte başlayıp ulaşımın sorunsuz sağlanması için kapanan yollarda devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kış mevsiminin gerçekleşebilecek olası olumsuzluklarına karşı beklettiği ekipler ilk mesailerini yapmaya başladı. Ekipler, Aydın’ın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışına karşı yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor. Ulaşımın aksamaması için yapılan çalışmalarda açılan yollarda buzlanma ihtimaline karşı özel araçlarla tuzlama çalışması da yapılıyor. Don olaylarına karşı devam edilen tuzlama çalışmalarının yanı sıra ekipler kar yağışı sebebiyle kapanan yolları açmak için de seferber oldu. Ekipler çalışmaları aralıksız sürdürürken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, araçlarıyla yola çıkacak vatandaşların gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme çalışmaları özellikle kar yağışının yoğun olarak görüldüğü Köşk, Kuyucak ve Buharkent ilçelerinde yoğunlaştırıldı.

"Ekiplerimiz 24 saat hazır ve çalışıyor"

Sürücüleri gerekli tedbirleri alarak yola çıkmaları konusunda uyaran Başkan Çerçioğlu, meteorolojik veriler ışığında ekiplerin 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceklerini, ayrıca kış mevsimi boyunca olumsuzluklara karşı hazırda bekleyeceklerini ifade etti. Başkan Çerçioğlu, vatandaşların her türlü ihtiyaç durumlarında Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ’Hızlı Çözüm Merkezi’ olan 444 40 09 numaralı hattı arayabileceklerini hatırlattı.