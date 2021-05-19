Aydın’da kardeş kavgası kanlı bitti

Aydın’ın Germencik ilçesinde iki kardeş arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kardeşi tarafından silahla vurulan ağabey hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ortaklar Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.G. ve ağabeyi İ.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavgada silahını çeken Ü.G. ağabeyi İ.G.’yi bacağından yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Germencik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edilen İ.G.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri de olay yerinden kaçan şüpheli Ü.G.’yi yakalama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.