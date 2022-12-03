Aydın’da kan bağışına dikkat çektiler

Aydın’ın Efeler ilçesinde Beşir Derneği Aydın İl Temsilciliği ve Kızılay işbirliği ile düzenlediği kampanya ile kan bağışının önemine dikkat çekti.

Beşir Derneği Aydın İl Temsilciliği ve Kızılay işbirliği kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi. Kan bağışının önemine dikkat çekilen kampanyada, Beşir Derneği Aydın İl Temsilcileri kan bağışında bulunarak farkındalık oluşturdu.

Etkinlik ile ilgili Beşir Derneği Aydın İl Temsilciliği’nden yapılan açıklamada ise “Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Kan, her daim hazır olması gereken acil bir ihtiyaçtır. Ülkemizde her yıl 2 milyon üniteden fazla kana ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemiz adına kan bağışı toplayan tek yetkili kuruluş Türk Kızılayı’dır. Yapılan kampanyalar ülkemizin kan ihtiyacını karşılayamamaktadır. Dönemsel olarak kan stokları ihtiyaç sayısının altına düşmektedir. Kan bir toplumda acil durumlarda ihtiyaç duyulan ve temini yalnızca insan olan hayati bir ihtiyaçtır” ifadeleri yer aldı.