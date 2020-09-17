banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
Piyasalarda bugün neler bekleniyor?
Resmi Gazete başlıkları
Resmi Gazete başlıkları
Fenerbahçe Burak Kapacak'ı gündemine aldı
Fenerbahçe Burak Kapacak'ı gündemine aldı
YKS ek tercih sayfası açıldı mı?
YKS ek tercih sayfası açıldı mı?

Aydın’da kamyonet kanala uçtu; 1 ağır 2 yaralı

AYDIN'IN İNCİRLİOVA İLÇESİ HACIALİOBASI MAHALLESİ'NDE BİR KAMYONET KANALA UÇTU. KAMYONETTE BULUNAN 2 KİŞİDEN 1'İ AĞIR YARALANDI.

AYDIN 17.09.2020, 02:38
2
Aydın’da kamyonet kanala uçtu; 1 ağır 2 yaralı

Aydın’ın İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi’nde bir kamyonet kanala uçtu. Kamyonette bulunan 2 kişiden 1’i ağır yaralandı.

Kaza, İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi’nde saat: 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen jandarma ekiplerinden kaçtığı iddia edilen Hüseyin Varışlı (45) yönetimindeki 09 UC 619 plakalı kamyonet, sürücüsünün nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis, jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler kamyonet sürücüsü Hüseyin Varışlı ve yolcu konumundaki Kiraz Varışlı’yı (40) suyun içerisinden çıkararak ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Kiraz Varışlı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kanala düşen kamyonet bulunduğu yerden çıkartıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yorumlar (0)
banner378
24°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 17 Eylül 2020
İmsak 05:14
Güneş 06:40
Öğle 13:04
İkindi 16:32
Akşam 19:18
Yatsı 20:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0