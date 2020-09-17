Aydın’da kamyonet kanala uçtu; 1 ağır 2 yaralı
AYDIN'IN İNCİRLİOVA İLÇESİ HACIALİOBASI MAHALLESİ'NDE BİR KAMYONET KANALA UÇTU. KAMYONETTE BULUNAN 2 KİŞİDEN 1'İ AĞIR YARALANDI.
Aydın’ın İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi’nde bir kamyonet kanala uçtu. Kamyonette bulunan 2 kişiden 1’i ağır yaralandı.
Kaza, İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi’nde saat: 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen jandarma ekiplerinden kaçtığı iddia edilen Hüseyin Varışlı (45) yönetimindeki 09 UC 619 plakalı kamyonet, sürücüsünün nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis, jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler kamyonet sürücüsü Hüseyin Varışlı ve yolcu konumundaki Kiraz Varışlı’yı (40) suyun içerisinden çıkararak ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Kiraz Varışlı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kanala düşen kamyonet bulunduğu yerden çıkartıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
|İmsak
|05:14
|Güneş
|06:40
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:32
|Akşam
|19:18
|Yatsı
|20:38
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0