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Aydın’da kameralardan tespit edilen 105 kişi uyarıldı

Aydın’da Kent Güvenlik Yönetimi Merkezi (KGYS) kameraları tarafından tespit edilen, Sosyal Mesafe, Maske, Sokağa Çıkma ihlalini gerçekleştiren 105 kişi uyarıldı.

AYDIN 05.10.2021, 09:47
Aydın’da kameralardan tespit edilen 105 kişi uyarıldı

Aydın’da Kent Güvenlik Yönetimi Merkezi (KGYS) kameraları tarafından tespit edilen, Sosyal Mesafe, Maske, Sokağa Çıkma ihlalini gerçekleştiren 105 kişi uyarıldı.

Aydın Valiliği’nden konu ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından, ilimiz farklı noktalarında Kovid-19 tedbirleri kapsamında tespit edilen ihlal görüntüleri ile ilgili olarak sevk edilen ekipler tarafından toplam 105 şahıs ikaz edilmiştir” denildi.

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