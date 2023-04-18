Aydın’da Kadir Gecesi’nde camiiler doldu taştı

Aydın’da bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde camiler doldu taştı.

Kadir Gecesi, tüm İslam alemi ve Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın’da da İl Müftülüğü’nün düzenlediği Kur’an-ı Kerim ve Mevlit-i Şerif programlarıyla ihya edildi. İl Müftüsü Hasan Güneş, Bey Camii’nde düzenlenen programda, Kadir Gece’sinde Allah’ın rahmet kapılarının açık olduğunu, bu gecede dua ve tövbelerin kabul edileceğini söyledi.

Kur’an-ı Kerim’in Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlandığını dile getiren Güneş, bu gecede bol bol dua edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu geceyi Müslümanların ibadetle geçireceğini belirten Güneş, Kadir Gecesi’nin Türkiye’ye ve tüm insanlığa huzur getirmesini diledi. Aydın merkez ve ilçelerinde Kadir Gecesi’ni ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Bey Cami başta olmak üzere diğer camilere teravih namazı için gelen vatandaşlar camilerde yer bulamayınca cami avlularında namaz kıldı.

Namaz sonrası eller hep birlikte semaya yükselirken, af ve mağfiret için dualar edildi.