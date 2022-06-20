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Aydın’da kadınlara KADES tanıtıldı
Aydın’ın Efeler ilçesinde halk eğitim merkezindeki kadın kursiyerlere Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
AYDIN 20.06.2022, 15:04
Aydın’ın Efeler ilçesinde halk eğitim merkezindeki kadın kursiyerlere Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Aydın Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam okullarında kadın kursiyerler KADES uygulamasının tanıtımı yapıldı. Polis tarafından uygulamanın nasıl ve ne durumlarda kullanıldığı konusunda bilgilendirmede bulunuldu. KADES hakkında bilgi sahibi olan kadınlar ekiplere teşekkür etti.