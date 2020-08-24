Aydın’da kaçak tur denetimi yapıldı
AYDIN’NDA BÖLGEDEKİ TURİZM MERKEZLERİNE YÖNELİK TUR GERÇEKLEŞTİREN ARAÇLARA YÖNELİK DENETİM YAPILDI.
Aydın’nda bölgedeki turizm merkezlerine yönelik tur gerçekleştiren araçlara yönelik denetim yapıldı.
Aydın’ın Efeler ilçesinde Çine-Muğla kara yolunda gerçekleştirilen denetlemeye, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile merkezi Kuşadası’nda bulunan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Aydın Bölgesel Temsil Kurulu, Aydın Turist Rehberleri Odası ekipleri ve Aydın Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri katıldı.
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ATRO ve TÜRSAB Aydın BTK ekipleri tarafından polis ekipleriyle birlikte kontrol noktalarında gerçekleştirilen denetimlerde kaçak ve izinsiz turların önlenmesi hedeflenirken, sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında da uyarılarda bulunuldu.
Merkezi Kuşadası’nda bulunan ATRO’dan yapılan açıklamada hem salgına karşı önlemler hem de kaçak ve izinsiz turların önlenmesi için çevre illerdeki kurumlarda da işbirliğine devam edileceği açıklandı. Yapılan denetimlerde belge eksikliği ve korona virüs kurallarına uymadığı belirlenen tur araçlarına ise işlem yapılarak, bin ile 4 bin lira arasında değişen para cezası kesildi.
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