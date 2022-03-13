Aydın’da kaçak avcılara geçit verilmiyor

Aydın’ın Didim ilçesinde av sezonu dışında avlandığı tespit edilen 6 kişiye idari işlem yapılırken avdan men edildiler.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri av koruma ve kontrol faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bir yandan yaban hayatının korunması için çaba gösteren ekipler bir yandan da kaçak avlanan avcılara göz açtırmıyor. Bu çalışmalar kapsamında DKMP Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Didim Devlet Avlağı’nda denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde av sezonu dışında avlanan 6 kişi tespit edildi. Kaçak avcıları tespit eden ekipler 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefetleri nedeniyle idari işlem yaparken, 6 kişiyi avdan men etti.

Yaban hayatının korunması için kaçak avlanmaya karşı denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.