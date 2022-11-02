Aydın’da kaçak alkol operasyonu: 1 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalımalar çerçevesinde Kuyucak’ta bir eve yapıla operasyonda yüklü miktarda kaçak alkol ele geçirilirken, konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kaçakçılık Kanuna Muhalefet suçuna yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Sarıcaova Mahallesi’nde adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden Ş.Y., İ.A., A.A., H.Ç. ve U.İ. isimli şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Şahısların ev ve eklentilerinde eş zamanlı olarak yapılan baskınlarda; 2 bin 95 litre çeşitli türlerde kaçak içki, 2 adet kapak ve tıpa basma makinası, 10 adet içki kiti, 12 adet kaçak alkol test kiti, 31 adet cam numune alma kiti, 32 adet fermantasyon havalandırma kiti, 40 adet boş 5 litrelik etil alkol bidonu, 8 adet anason, 10 adet viski aroması ele geçirildi. Baskında bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüpheli şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.