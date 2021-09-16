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Aydın’da jandarmaya 8 yeni devriye aracı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nda kullanılmak üzere 8 yeni araç gönderildi.

AYDIN 16.09.2021, 17:23
Aydın’da jandarmaya 8 yeni devriye aracı

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nda kullanılmak üzere 8 yeni araç gönderildi.

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Aydın İl Jandarma Komutanlığı asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temini ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir. Bu kapsamda halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birliklerin araç envanterine 8 adet devriye müdahale aracı Jandarma Genel Komutanlığı’nca tertip edilmiştir. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.

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