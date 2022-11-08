Aydın’da Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda 61 şahıs yakalanırken, haklarında arama kaydı bulunan 26 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik il genelinde faaliyet gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen faaliyette 61 uyuşturucu kullanan şahıs yakalanarak işlem yapıldı. Düzenlenen faaliyetlerde 32,45 Gram Metamfetamin, 6,37 Gram kubar esrar, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 19 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 1 adet mermi ele geçirilmiştir. Uygulama esnasında haklarında farklı suçlardan aranma kaydı bulunan 26 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.