Aydın’da jandarmadan emniyet kemeri denetimi

Aydın’da jandarma tarafından yapılan emniyet kemeri denetiminde kuraalara uymayan 39 araç sürücüsüne 39 bin 893 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı olarak 19 Jandarma Trafik Timi ve 40 personelin katılımı ile emniyet kemeri denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda, toplamda 2 bin 665 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 39 araç sürücüsüne toplam 39 bin 893 TL cezai işlem uygulanırken, 8 araç trafikten men edildi, 1 araç sürücüsünün belgesi geri alındı.