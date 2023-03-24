Aydın’da jandarma ekiplerinden ’torbacı’ operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ’torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu madde satışı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik çalışma çerçevesinde Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi’nde şüpheli bir şahsın evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda; 31 gram metamfetamin, 3 adet tabanca şarjörü, 1 adet tabanca tetik tertibatı, 12 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahsın sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, şahsa ait 2 iki pitbull cinsi köpeğe mikroçip taktırılmadığından dolayı idari para cezası için tutanak tanzim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.