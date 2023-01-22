Aydın’da jandarma ekipleri vatandaşları çeşitli konularda bilgilendirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı gerçekleştirdiği bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde vatandaşları çeşitli konularda uyararak, bilgilendirmelerde bulundu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaş bilgilendirme faaliyetleri aralıksız olarak sürüyor. Ekipler, Köşk ilçesi Çiftlikköy Mahallesi’nde bulunan 65 vatandaşa karbonmonoksit zehirlenmeleri konularında bilgilendirdi. Ayrıca; Çine ilçesi Kahraman, Karakollar, Doğanyurt, Kızılgüney ve Bucak Mahallelerinde ve kapalı hayvan pazarında, Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesinde, Sultanhisar ilçesi Kavaklı, Kabaca, Salavatlı, Eskihisar Mahallerinde, İncirliova ilçesi Dereağzı, Akçeşme, Erbeyli, Osmanbükü ve Sınırtekke Mahallelerinde, Kuyucak ilçesi Çobanisa ve Beşeylül Mahallerinde, Yenipazar ilçesi Hükümet Mahallesi’nde, Bozdoğan ilçesi Yazıkent ve Amasya Mahallelerinde, Söke ilçesi Atburgazı Mahallesi’nde, Koçarlı ilçesi Haydarlı Mahallesi’nde ve Kuşadası ilçe genelinde vatandaşlar, hayvan hırsızlığı, bağ bahçe ve tarladan hırsızlık, iş yerinden ve inşaattan hırsızlık, uyuşturucu madde ve dolandırıcılık olaylarına yönelik tedbirli olmaları konusunda uyarılarak, Jandarmanın icra ettiği faaliyetler konusunda bilgilendirilme çalışmaları gerçekleştirildi.