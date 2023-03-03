Aydın’da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde ’torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde satan ve ’torbacı’ olarak tabir edilen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde Aydın’ın Söke ilçesinde F.G.K. isimli şüpheli şahsın yönetimindeki araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 65 gram metamfetamin, ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 160 TL para ele geçirildi. Öte yandan şüpheli şahıstan uyuşturucu madde aldıkları belirlenen K.T, A.İ.D., O.K., M.D. ve M.G. isimli şahıslar da yakalandı. Şahısların sağlık kuruluşunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. F.G.K. isimli şüpheli şahsa ’uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 20 bin 977 TL idari para cezası uygulanarak ehliyetine 5 yıl sureyle el konulurken, şahıslarla ilgili adli süreç başlatıldı.