Aydın’da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Söke ve Köşk ilçelerinde hareketlerinden şüphelendikleri 7 kişinin yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke ilçesinde devriye esnasında şüphelenilen F.Ü., M.Ş., K.K., C.P.S. ve H.A isimli şahısların üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan ekipler, Köşk ilçesi Ahatlar Mahallesi’nde müdahale edilen adli olay esnasında şüpheli hareketlerde bulunan M.A. ve A.E. isimli şahısların üzerinde de uyuşturucu madde ele geçirdi. 7 şahsın sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilirken, M.A. isimli sürücüye 4 bin 64 TL idari para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay el konuldu.