Aydın’da jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerlerinde veya araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler farklı tarihlerde yaptıkları çalışmalarda; Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde park halinde bir aracın içerisinde yolcu koltuğu üzerinde görünür vaziyette kağıda sarılı yaklaşık 3 gram esrar ile ve yine kullanıma hazır olarak sarılı ’çiftli’ diye tabir edilen tütün ile karıştırılmış esrar maddesi, Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi’nde park halinde bir aracın içerisinde ön konsolu üzerinde görünür vaziyette 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, Hıdırbeyli Mahallesi’nde O.G. isimli şüphelinin üzerinde yapılan kaba aramada 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarma ekipleri Germencik ilçesi Dağkaraağaç Mahallesi’nde şüpheli hareketleri üzerinde durulan Ü.K. ile diğer çalışmalarda üzerlerinde veya araçlarında uyuşturucu madde ve kullanma aparatı ele geçirilen E.C., C.M. ve O.G. isimli şahısların sağlık kurumunda yapılan testinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, şahıslarla ilgili adli süreç başlatıldı.