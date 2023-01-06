Aydın’da jandarma ekipleri siber suçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2022 yılında il genelinde siber suçlara yönelik icra edilen sanal devriyelerini sürdürürken binlerce siteye erişimin engellenmesi sağlanırken, 360 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı il genelinde siber suçlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre 2022 yılında, 2 bin 456 adet müstehcenlik içerikli site, 782 adet fuhuş içerikli site, 3 bin 810 adet yasadışı bahis içerikli site, 105 adet terör propagandası içerikli site, 385 adet kimlik hırsızlığı içerikli site içerikli site internet sitesi tespit edilerek erişiminin engellenmesi sağlandı. Öte yandan 360 şüpheli şahsın sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası, cumhurbaşkanına hakaret, 6136 sayılı kanuna muhalefet, genel güvenliği tehlikeye kasten sokma, uyuşturucu madde kullanımını özendirme, müstehcenlik ve yasa dışı bahis ve diğer suç içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı.