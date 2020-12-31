Aydın’da ithalat ve ihracat arttı

Aydın’da Kasım ayında ithalat yüzde 13,6, ihracat yüzde 4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı, Kasım ayı dış ticaret istatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Aydın’da genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4 artarak 81 milyon 650 bin dolar, ithalat ise yüzde 13,6 artarak 18 milyon 161 bin dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 21. il olurken ithalatta ise 32. sırada yer aldı.

"İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe"

2020 Kasım ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 70,35 ile 57 milyon 440 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 15,68 ile 12 milyon 802 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 13,97 ile 11 milyon 407 bin dolar oldu.

"İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe"

2020 Kasım ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 85,85 ile 15 milyon 591 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 7,56 ile 1 milyon 373 bin dolar, madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 6,58 ile 1 milyon 194 bin dolar oldu.

"En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu"

Aydın’dan, 2020 yılı Kasım ayında en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 15 milyon 660 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya’yı 6 milyon 472 bin dolar ile Almanya ve 5 milyon 623 bin dolar ile İspanya izledi.

"En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu"

Aydın’a, 2020 yılı Kasım ayında en fazla ithalat Çin’den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 3 milyon 964 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin’i sırasıyla 2 milyon 338 bin dolar ile İtalya ve 2 milyon 251 bin dolar ile Almanya izledi.