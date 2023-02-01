Aydın’da ithalat ve ihracat arttı

Önemli tarım ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın’ın 2022 yılı ve Aralık ayı ihracat rakamı belli olurken, 2022 yılı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 15,1, ithalat ise yüzde 43,6 oranında arttı.

Aydın’ın 2022 yılı Aralık ayı ihracat ve ithalat rakamları belli oldu. Aralık ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 artarken 106,4 milyon doları geçtiği bildirildi. 2022 yılı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 15,1 artışla 1 milyar 198 milyon dolara ulaşırken, ithalat ise yüzde 43,6 artışla 486,8 milyon dolara yükseldi. Aralık ayında 66,7 milyon dolar dış ticaret fazlası veren Aydın’da, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 268,2 oldu. En fazla ihracatın gerçekleştiği iller arasında 21. sırada yer alan Aydın, ithalatta ise 28. sırada yer aldı.

Aydın’ın son üç yıldaki ihracat rakamlarına bakıldığında 2020 yılında 789 milyon 884 bin 598 lira, 2021 yılında 1 milyar 40 milyon 860 bin 968 lira, 2022 yılında ise 1 milyar 198 milyon 370 bin 458 lira olarak gerçekleşti.

İhracat pazarlarına göre Aydın’dan Aralık ayında 109 ülkeye ve 4 serbest bölgeye ihracat gerçekleştirildi. Aralık ayında 41 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 53 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 15,9 milyon dolar ile İspanya oldu. İspanya’yı 11,1 milyon dolar ile İtalya, 8,7 milyon dolar ile Almanya ve 8,7 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 63,3 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay yüzde 77,7 olarak gerçekleşti. Ayrıca ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise yüzde 954,5 artışla Malta, yüzde 637,7 artışla Pakistan, yüzde 530,1 artışla Hindistan ve yüzde 526,5 artışla Brezilya oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2022 yılı Aralık ayında Kırgızistan, Togo, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya, Mauritius, Honduras, Küba, Cayman Adaları, Trinidad ve Tobago, Venezuela, Ekvator, Arjantin, Suudi Arabistan, Mersin Serbest Bölge, Yemen, Afganistan, Myanmar ve Filipinler gibi ülke ve bölgelere ihracat gerçekleştirildi.

Pazar çeşitliliğinde Türkiye’nin ihracat yaptığı 232 ülke ve bölgenin 113’üne Aydın’dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü. Ülke gruplarından AB’ye ihracat yüzde 1,1 azalarak 55 milyon dolar olarak gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki payı yüzde 51,7 oldu. AB’yi yüzde 15,1 pay alarak 16,1 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve yüzde 5,2 pay alarak 5,6 milyon dolar ile Uzak Doğu ülkeleri izledi.

Sektörlerin ihracat performansına göre Aydın’da Aralık ayında 26 farklı sektör içinde gıda ürünleri ve içecek 36,2 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 18,8 milyon dolarla başka yerde sınıflandırılmış makine ve teçhizat, 13,4 milyon dolar ile taşocakçılığı ve diğer madencilik sektörü izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör plastik ve kauçuk ürünleri olurken sektör ihracatını yüzde 439,4 oranında artırarak 932 bin 337 dolara taşıdı. Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar sektöründe artış oranı yüzde 301,7 olurken ormancılık ve tomrukçuluk sektörü ihracatını yüzde 188,2 artırmayı başardı.