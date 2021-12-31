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Aydın’da ithalat ve ihracat arttı

Aydın’da 2021 Kasım ayı içerisinde ithalat yüzde 114, ihracat ise yüzde 21,9 artarken, en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu.

AYDIN 31.12.2021, 12:34
Aydın’da ithalat ve ihracat arttı

Aydın’da 2021 Kasım ayı içerisinde ithalat yüzde 114, ihracat ise yüzde 21,9 artarken, en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Kasım ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da Genel Ticaret Sistemi’ne göre ihracat 2021 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 artarak 104 milyon 395 bin dolar, ithalat ise yüzde 114,4 artarak 38 milyon 966 bin dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 24. il olurken ithalatta ise 26. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Kasım ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 75,65 ile 78 milyon 978 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 14,62 ile 15 milyon 263 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 9,72 ile 10 milyon 149 bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2021 Kasım ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 91,97 ile 35 milyon 836 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 7,68 ile 2 milyon 993 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0,35 ile 135 bin dolar oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

2021 yılı Kasım ayında Aydın’dan en fazla ihracat İtalya’ya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 14 milyon 724 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya’yı 9 milyon 475 bin dolar ile İspanya ve 8 milyon 50 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu

2021 yılı Kasım ayında Aydın’a en fazla ithalat Çin’den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 18 milyon 507 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin’i sırasıyla 6 milyon 325 bin dolar ile İtalya ve 2 milyon 738 bin dolar ile Almanya izledi.

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