Aydın’da ithalat ve ihracat arttı

TÜİK verilerine göre Aydın’da Mayıs ayı içerisinde ithalat yüzde 22,1, ihracat ise yüzde 74,4 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı Mayıs ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da ihracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,4 artarak 80 milyon 707 bin dolar, ithalat ise yüzde 22,1 artarak 22 milyon 764 bin dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 20. il olurken ithalatta ise 30. sırada yer aldı.

"İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe"

2021 Mayıs ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 73,45 ile 59 milyon 276 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 20,52 ile 16 milyon 563 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 6,02 ile 4 milyon 859 bin dolar oldu.

"İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe"

2021 Mayıs ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 86,33 ile 19 milyon 653 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 12,24 ile 2 milyon 787 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 1,42 ile 324 bin dolar oldu.

"En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu"

2021 yılı Mayıs ayında Aydın’dan en fazla ihracat İtalya’ya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 8 milyon 599 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya’yı 8 milyon 164 bin dolar ile İspanya ve 6 milyon 629 bin dolar ile ABD izledi.

"En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu"

2021 yılı Mayıs ayında Aydın’a en fazla ithalat Çin’den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 5 milyon 14 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin’i sırasıyla 3 milyon 948 bin dolar ile İtalya ve 2 milyon 34 bin dolar ile Ukrayna izledi.