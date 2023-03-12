Aydın’da İstiklal Marşı’nın kabul 102’nci yıl dönümü kutlandı

Aydın’da ’12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’ dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 102’nci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Aydın İl Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu’nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programda konuşma yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "İstiklal Marşı’nı anlayabilmek için, Mehmet Akif’i iyi bilmek, onun bütün yönleriyle şahsında topladığı milli mücadele ruhunu yakından tanımak, bu ruhu, hakkı ile hissetmek gerekir. Merhum Akif’e minnet borcumuzu ödemek, O’nu hakkıyla anmayı gerektirir. Bu borcu onu okuyarak, anlayarak, onu hissederek ancak ödeyebiliriz. Bizler, geçmişin mirasını ve geleceğin emanetini taşıyoruz. Bu kutsal emaneti gelecek nesillere en güzel şekilde ulaştırmalıyız. Mehmet Akif’in özellikle üzerinde durduğu kesim olan gençlik bizlere emanettir. Onları milli şairimizin tasvir ettiği ’Asım’ın Nesli’ olarak yetiştirmek gibi kutsal bir görevi özellikle biz eğitimcilerin üstleniyor olması bizim için büyük gururdur. Mehmet Akif’in ideal genci Asım’ı tanımak, Asım’ın üzerinden Türk gençlerine seslenişlerini duymak, bugüne ve yarına örnek gençler kazanmada bize yol gösterecektir. İstiklal Marşımızın yazıldığı zamanlardaki birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olan şu günlerde, bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan ve millet uğrunda emek vermiş, mücadele etmiş, gazi olmuş, şehit düşmüş tüm kahramanlarımız ile aziz ecdadımızı, ilk meclisin saygıdeğer üyelerini ve Millî Şairimiz, büyük mütefekkir Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle anıyor, aziz hatıralarını saygıyla yad ediyorum" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş’un konuşmasının arından okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından verildi.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı orotoryo ile son bulan programa Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Per. Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ali Naci Aldemir, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.