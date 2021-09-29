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Aydın’da işitme engelli bireylere ’ilk yardım’ eğitimi verildi

Türk Kızılay Aydın İl Şube Başkanlığı tarafından işitme engelli bireylere ilk yardım eğitimi verildi.

AYDIN 29.09.2021, 11:28
Aydın’da işitme engelli bireylere ’ilk yardım’ eğitimi verildi

Türk Kızılay Aydın İl Şube Başkanlığı tarafından işitme engelli bireylere ilk yardım eğitimi verildi.

Tür Kızılay Aydın İl Şube Başkanlığı, şube şenlendirme çalışmaları kapsamında ’Engeli Kaldır Hayat Kurtar’ projesini hayata geçirdi. Proje dahilinde Aydınlı işitme engelli bireylere zor durumda kaldıklarında hayat kurtarabilmelerine yardımcı olacak olan ilk yardım eğitimi verildi. Türk Kızılay Aydın İl Şube Kadın Kolları ve Genç Kızılay ekipleri toplumda fırsat eşitliği sağlamak için geliştirilen projede, işitme engelli bireyler hasta ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, hasta taşıma teknikleri ile kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma, sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık, burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ve boğulmalarda ilk yardım gibi birçok konuda uygulamalı olarak eğitim aldı. Eğitimde ders konuları işaret dili çevirmeni sayesinde işitme engelli bireylere aktarıldı. İlk yardım eğitimi sonunda eğitim katılımcılarına sağlık taraması yapılarak ardından katılım belgesi takdim edildi.

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