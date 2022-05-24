Aydın’da ’İşimiz Temiz Projesi’ eğitimleri başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu ve OPET’in iş birliği ile geliştirilen ’İşimiz Temiz Projesi’ çerçevesinde halk eğitimi merkezlerinde yüz yüze eğitimler başlıyor.

İşimiz Temiz Hijyen Eğitimleri yiyecek-içecek, konaklama ve ulaşım sektörlerindeki mikro işletmeler başta olmak üzere hijyen normlarını yükseltmek isteyen diğer işletme sahipleri, çalışanları ve tüm bireylere ücretsiz olarak sunuluyor. İşletmelerin hijyen kapasiteleri ile tercih edilebilirliklerini artırmak ve gelirlerini yükseltmek için başlatılan proje Aydın başta olmak üzere 20 ilde yürütülüyor. Proje eğitimlerine katılmak isteyen kişiler halk eğitimi merkezlerine giderek ya da e-yaygin.meb.gov.tr üzerinden kayıt oluşturabiliyor.

İşimiz Temiz Projesi ücretsiz eğitimlerin yanı sıra bireylere ve işletmelere sağladığı avantajlarla da dikkat çekiyor. Projenin bireylere sağladığı avantajlar arasında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesine ek olarak talep edenlere sunulacak Europass Sertifika Eki bulunuyor. Bu belgeye sahip kişiler ömür boyu geçerli mesleki yeterlilik belgesi ile Avrupa ülkelerinde iş başvurusu yaparken, bir adım öne geçebiliyor. Bununla birlikte proje eğitimini tamamlayan kişilere çıraklık yerine doğrudan kalfalık sınavına girme imkanı sunuluyor. Proje eğitimini tamamlayan ve web sitesine kayıt olan işletmeler ise işletme ismine özel hazırlanan İşimiz Temiz İşletme Belgesi, İşimiz Temiz çıkartması, manifesto posteri ve temizlik takip çizelgelerinden oluşan İşimiz Temiz Kiti ile birlikte OPET avantajından yararlanabiliyor.

Türkiye geneli yaygınlaşma süreci Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Samsun ve Şanlıurfa olmak üzere 20 ilde başlatılan İşimiz Temiz Projesi’nin, online eğitimlerle desteklenerek daha sonraki dönemlerde 81 ilde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Hijyen eğitimlerinin Haziran ayında başlayacağı İşimiz Temiz projesi, 24 ay sürecek. Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılacak olan kurslarda 12 kişilik sınıflar oluşturulacak. Projede kursiyerler 8’er saatlik hijyen eğitimi alacak. Hijyenin farkındalık oluşturacağı bir dönemin başlayacağı projede kursiyerler eğitim sonunda sertifikalarına kavuşacak.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu ve Ege Bölge Başkanı Esen Türker, “Efeler, İncirliova, Germencik, Kuşadası, Didim, Söke ve Nazilli ilçemizdeki tüm işletmelerimizi ve çalışanlarını İşimiz Temiz Hijyen Eğitimlerine katılmaya davet ediyorum. Eğitimler sonunda esnafımız temizlik ve hijyen normlarını geliştirerek tüketicilerin beğeni ve takdirini kazanacak. Bu projeyle ilçemizde temizlik ve hijyen konusunda bir seferberlik başlatmış bulunuyoruz” dedi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Levent Şener, "2 yıllık bir pandemi dönemi yaşadık ve hijyenin çok önemli olduğun bir kez daha anladık. Bundan sonrada hijyenin farkındalık oluşturacağı bir dönem yaşayacağız. Bizler eğitimler için hazırız" diye konuştu.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Lütfiye Arıcan, "Birliğimize bağı 82 odamızda kayıtlı üyelerimize bu proje çeşitli vasıtaları iletişim araçları yöntemiyle üyelerimize anlatılacak. Öncelikle; yeme-içme, ardından ulaşım ve son olarak da konaklama sektörlerindeki üyelerimiz bu proje çerçevesinde bulunan üyelerimiz. Aynı zamanda da ileride ’ben bu işi yaparım’ diyen ve 16 yaşından büyük olan vatandaşlarımız da 8 saatlik hijyen eğitimlerine katılmaya hak kazanacaklar. Bu kursu bitiren üyelerimizin en büyük avantajı çıraklık sınavına girmeden direk kalfalık sınavına girebilme imkanının olması olacak. Aynı zamanda Europass belgesi ile de mesleki alanda yeterliliğini belgelendirmiş olacaklar ve tüm Avrupa ülkelerinde iş başvurusunda bulunulduğunda da bu kişinin bir adım öne çıkmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Aydın Ticaret Borsası’nda düzenlenen projenin tanıtım toplantısına TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu ve Ege Bölge Başkanı Esen Türker, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Lütfiye Arıcan ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Levent Şener katıldı.