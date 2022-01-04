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Aydın’da intiharı önleme semineri gerçekleştirildi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İntiharı Önleme ve Farkındalık Seminerleri, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’ndeki ilk konferansla başladı.

AYDIN 04.01.2022, 13:33
Aydın’da intiharı önleme semineri gerçekleştirildi

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İntiharı Önleme ve Farkındalık Seminerleri, Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’ndeki ilk konferansla başladı.

Aydın’da toplumsal sorunların ele alınması ve çözüme kavuşturulması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlara yönelik farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme seminerleri Aydın Sosyal Bilimler Lisesi’ndeki ilk konferansla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’un katılımıyla başlayan ve 11 Ocak’a kadar devam edecek olan seminerlerde, alanında uzman olan öğretmenlerin geliştirici ve toplumsal meselelerin çözümündeki yetkinliklerinin artırılması amaçlanıyor. Seminerlerin, intiharın önlenmesi, farkındalık oluşturulması ve tedbirler alınması yönünde önemli olması bekleniyor.

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen seminerlere ADÜ Psikoloji Bölümünden Klinik Psikolog Tolga Köskün, ADÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi hocalarından Prof. Dr. Yalçın Özdemir ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü "Umut Yaşam Destek Birimi" Psikoloğu Onurcan Gümüşburun katkı sağlayacak.

İntihar ile ilgili okullarda ipuçlarını yakalama ve uygulanabilecek anketler ile görüşmelerde dikkat edilecek konulara değinecek olan ADÜ Psikoloji Bölümünden Klinik Psikolog Tolga Köskün, travma sonrasında yapılması gereken çalışmalar konusundaki bilgilerini paylaştı.

İntiharı önleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlar arasında olan seminerlerde, Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden "Umut Yaşam Destek Birimi" Psikoloğu Onurcan Gümüşburun, kurumu ve birimini tanıtarak yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ayrıca seminerler ikinci dönemin başında Prof. Dr. Yalçın Özdemir’in katılımıyla velilere yönelik ebeveyn eğitimleri ile devam edecek.

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