Aydın’da, insan yüzlü örümcek görüldü

Aydın’da bir vatandaş bahçesinde çalıştığı sırada nadir türlerden olan insan yüzlü örümcek buldu.

Aydın’ın Germencik ilçesinde halk arasında insan yüzlü örümcek olarak bilinen yengeç örümceği görenleri hayrete düşürdü. Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, bahçesinde çalıştığı sırada asma yaprağı üzerinde yengeç örümceği buldu. Türkiye’de nadir olarak görülen yengeç örümceği insan yüzüne benzeyen görüntüsüyle de görenleri hayrete düşürürken, örümceği cep telefonu ile fotoğrafladı.