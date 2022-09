Aydın’da ilkyardımın önemine dikkat çekildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde Dünya İlkyardım Günü çerçevesinde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Her yıl Eylül ayının ikinci Cumartesi günü kutlanan Dünya İlkyardım Günü çerçevesinde Aydın’ın Efeler ilçesinde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. İlkyardımın hayat kurtarmadaki önemine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla tüm dünyada kutlanan günün bu yılki teması ise “Yaşam Boyu İlk Yardım Öğren” olarak belirlendi. Kızılay tarafından gerçekleştirilen etkinlikte açılan stant ile Aydınlılara ilkyardımın önemi anlatıldı. Her evde bir ilk yardımcının olmasının hedeflendiği etkinlik çerçevesinde Atatürk Kent Meydanı’nda stant açan Kızılay ekipleri, vatandaşlara uygulamalı ilkyardım eğitimi verdi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kızılay Aydın Şubesi İlk Yardım Uzmanı Uzay Tok; “Her yıl Eylül ayının ikinci Cumartesi günü Dünya İlkyardım Günü olarak kutlanıyor. İlkyardımın hayat kurtarmadaki önemine yönelik farkındalığı artırmak için tüm dünyada kutlanan günün bu yılki teması ise ‘Yaşam Boyu İlk Yardım Öğren’ olarak belirlendi. İlkyardım eğitiminin belirli bir yaş aralığında alınması ve daha sonra unutulmasının önüne geçmek amacıyla belirlenen tema, her evde bir ilk yardımcının olmasını hedefliyor. Trafikte, evde, işyerlerinde ve okullarda her gün şahit olduğumuz onlarca irili, ufaklı kaza meydana gelebiliyor. Ölümlü kazaların yüzde 25’i en güvenli yer saydığımız evlerimizde gerçekleşiyor. Düşme ve çarpmalar, kesikler, kırıklar, kanama, yabancı cisimlerle boğulma veya tıkanma, suda boğulma, zehirlenme, yanıklar, elektrik çarpması ve ateşli silah yaralanmaları gibi kaza ve acil durumlarda ilk yardım bilmek ise hayat kurtarıyor. Günlük yaşamımızda karşılaştığımız kazalarda uzmanların müdahalesinden önce sorunun ilerlemesini önleyici ilk yardım müdahaleleri hayat kurtarabiliyor. Solunum veya kalp atımı durduktan sonra, 5. dakikadan itibaren kalıcı beyin hasarı başlıyor. Profesyonel yardım gelene kadar yapılan doğru ilk yardım sayesinde sağ kalım ve beyin fonksiyonlarının etkilenmemesi, önemli ölçüde artıyor. Heimlich Manevrası, kırığı sabitleme, yanıklara buz uygulamama, vücuda batan cismi sargı beziyle sabitleme, yara temizliği ve pansumanı, kanamalarda kol ve bacakları vücut seviyesinin üstünde tutma, elektrik çarpmalarında kalın tahta sopa kullanımı gibi basit ancak etkili müdahalelerle her birey birer kahraman olabilir” dedi.

“Kızılay, ilkyardım kahramanları yetiştiriyor”

“Sen de yaşam boyu ilk yardım öğren” teması çerçevesinde her evde bir ilk yardımcı olması hedefine adım adım ilerlediklerini ifade eden Tok; “Eğitim ve seminer programlarını arttırarak devam ettiren Kızılay, 28 ilde 35 ilkyardım Eğitim Merkezi ile toplumda ilk yardım bilinci oluşturmak, ölüm ve yaralanmaların azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla sertifikalı ve bilgilendirici eğitim çalışmalarına devam ediyor. Öğrencilere ve öğretmenlere yönelik Güvenli Davranış ve İlk Yardım Eğitimi el kitabı ile animasyonlar geliştiren Türk Kızılay, bugüne kadar 236 bin 999 kişiye sertifikalı ilk yardım eğitimi, 587 bin 702 kişiye yüz yüze bilgilendirme eğitimleri verdi. Daha çok ilk yardım kahramanı yetiştirmek için çalışan Kızılay, ilk yardım eğitim merkezlerinin sayısını da arttırmayı hedefliyor” dedi.

“Herkesi İlkyardım merkezlerimize bekliyoruz”

İlk yardım öğrenmenin önemine ilişkin açıklamalarda da bulunan İlkyardım Uzmanı Uzay Tok; “Her yıl Eylül ayının ikinci Cumartesi günü kutladığımız Dünya İlk Yardım Günü, vatandaşlarımıza ilk yardım farkındalığı kazandırması açısından oldukça önemli bir gün. Gün içerisinde önlenebilir nedenlere bağlı olarak gelişen ve kötü sonuçlanabilen kazalar yaşayabiliyoruz. Ancak aldığımız ilkyardım eğitimiyle bu kazaların önüne geçebiliriz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı Kızılayımızın İlkyardım Merkezleri’ne bekliyoruz” dedi.