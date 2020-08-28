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Aydın’da ilk defa ekimi yapılan Soya Yem Bitkisi’nde hasat başladı

AYDIN’DA İLK DEFA EKİMİ YAPILAN SOYA YEM BİTKİSİ’NDE HASAT BAŞLADI

AYDIN 28.08.2020, 10:30
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Aydın’da ilk defa ekimi yapılan Soya Yem Bitkisi’nde hasat başladı

Aydın’da ilk kez deneme olarak yetiştirilen ve tohumun yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i de çiftçiler tarafından karşılanan silajlık soya yem bitkisinin hasadına başlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Yerli Tohumlarla Yüksek Kaliteli Silaj Üretimi Amacıyla Silajlık Soya Fasulyesi ve Silajlık Mısır Yetiştiriciliği” proje kapsamında Aydın’da ilk kez üretimi yapılan soya fasulyesi kaba yem bitkisi hasadı başladı.

“Protein oranı yüzde 13-15 aralığında”

Protein değeri yüksek olan soya ile mısır silajının karışımının hem süt verimini artırdığını hem de hazır yem kullanımını düşürüldüğünü ifade eden Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Ökdem, deneme ekiminin 200 çiftçi ile gerçekleştirildiğini belirtti.

Aydın’da ilk ekimi Mart ayında yapılan soya fasulyesi kaba yem bitkisinin hasadına başlandığını belirten İl Müdürü Ökdem, “İlimizde ilk olma özelliği taşıyan bir proje yürütmekteyiz. Silajlık mısır veya soya karışık ekim denemesi yürütmekteyiz. Yem bitkileri üretimi ve geliştirme projesi kapsamında TİGEM’den temin edilen 12 bin 950 kilogram silajlık soya fasulyesi tohumu ve 9 bin 500 kilogram silajlık mısır tohumu yüzde 25 çiftçi katkısı olacak şekilde 12 ilçede 4 bin 418 dekar alanda ekilmek üzere 200 önder çiftçiye dağıtılmıştı. Yerli silajlık Yemsoy soya çeşidi ve Ada-9510 silajlık mısır çeşidinin beraber yüzde 30:70 oranında ekim yapılmıştır. Mısır çok iyi bir silaj bitkisi olmasına rağmen protein oranı düşük olduğu için hayvanın protein ihtiyacı dışarıdan katkı maddeleriyle sağlanabilmekte ve bu da maliyeti artırmaktadır. Hedefimiz yüksek protein ve besin içerikli kaba yem silajı elde edilmesidir. Mısır silajı yüzde 5-10 oranında ham protein içermekte, soya silajı ise yüzde 20,7 oranında yüksek ham protein içermektedir. Yüzde 70 mısır, yüzde 30 soya karışık ekim silajının protein oranı yüzde 13-15 aralığındadır. Bu çalışmalarımız aynı zamanda yerli ve milli çeşitlerimizle yürütmekteyiz” açıklamasında bulundu.

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