Aydın’da ilginç manzara, görenler gözlerine inanamıyor

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi’nde bulunan bir tesbih ağacının incir ağacına ev sahipliği yapması görenleri hayrete düşürüyor.

Efeler’e bağlı Kızılcaköy Mahallesi’nin meydanında bulunan tesbih ağacının gövdesinden çıkan incir ağacı görenleri hayrete düşürüyor. Bir kuş tarafından ağacın gövdesine taşındığı düşünülen incir çekirdeği, tesbih ağacının gövdesinde yeşerdi. İncir ağacının yaklaşık 6 yıl önce tesbih ağacının gövdesinde yeşermeye başladığını belirten köy sakinleri, ilk defa karşılaştıkları bu ilginç manzarayı koruduklarını belirtti.

Tesbih ve incir ağacının adeta bir kardeş gibi kucaklaştığını ifade eden Mahalle Muhtarı Ali Aşkıntaş; “Köy merkezinde bulunan bu tesbih ağacının gövdesinden farklı bir ağaç yeşermeye başladı. Ağacın sonradan incir ağacı olduğunu anladık. Muhtemelen bir kuş tarafından ağacın gövdesine taşınan incir çekirdeğinden bu durum oluştu. İlginç bir manzara. Bir gövdede 2 farklı ağacı görenler şaşırıyor. Mahalle sakinleri olarak biz de bu nadir görülen ağaçları korumaya çalışıyoruz” dedi.