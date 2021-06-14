Aydın’da ’ilekleme’ dönemi devam ediyor

İncir üretiminde Türkiye’de ilk sırada yer alan Aydın’da ilekleme sezonu başladı. Tarlalarındaki incir ağaçlarına ilekleme yapan incir üreticileri sezondan umutlu olduklarını ifade ederken, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de konuyla ilgili üreticileri bilgilendirdi.

Dünyada incir üretiminde söz sahibi olan Aydın’da incirin olgunlaşması için önemli bir role sahip olan ilekleme sezonu başladı. Sabahın erken saatlerinde kurulan ilek pazarlarından kilosu yaklaşık 10 TL’ye satın alınan ilekler incir üreticileri tarafından özenle hazırlanarak ağaçlara asılıyor. Aydın’da 6 milyon 458 bin 34 adet incir ağacı bulunduğunu belirten Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, "İlimizde 372 bin 655 dekar alanda, 6 milyon 458 bin 34 incir ağacı ile toplam 183 bin 301 ton incir üretilmekte olup, ülkemiz incir alanlarının yüzde 70’ini, ülkemiz üretiminin yüzde 57’sini gerçekleştirmektedir. İlimiz ekonomisinde büyük bir öneme sahip olan incir yetiştiriciliğinde sağlıklı ve yüksek verim alınması için ilekleme çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

"Kurallara uymayanlara para cezası uygulanacak"

Aydın’da incir kalitesinin ve ilek arıcığının korunması ile incir yetiştiriciliğinin sürekliliğinin sağlanması ve geliştirilmesine ilişkin tebliği de yayınlayan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticinin uyması gereken koşulları da şöyle açıkladı; "Erkek incir meyveleri olgunlaşmadan, ilek asım zamanından önce toplanmayacaktır. Erkek incir meyveleri amacı dışında incir reçel, marmelat yapımı gibi kullanılmak üzere satılmayacaktır. Erkek incir meyvelerinin olgunlaşmadan il dışına satışı yapılmayacak, sadece incir üretiminde döllenme sağlanması amacı ile sağlıklı erkek incir meyveleri alınıp satılacaktır. İlek ağaç ve bahçelerinin korunması için gerekli tedbirler ilgili bahçe sahibi tarafından alınacaktır. İl sınırları içerisinde özelliğini kaybetmiş, hastalıklı ilekler piyasaya sürülmeyecektir. Bu maddelere aykırı davrananlara ihlal edilen her bir fiil için ayrı ayrı olmak üzere 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesinin 1. fıkrası hükmüne uygun olarak idari para cezası uygulanacaktır"