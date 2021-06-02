Aydın’da ilek alım satımı başladı

Aydın’da incir sezonunun yaklaşmasıyla birlikte, döllenmeyi sağlayarak ürünün kalitesini artıran ilek (top) piyasasında hareketli günler yaşanmaya başladı.

İncir sezonu öncesi yaklaşık 40 gün süren ilek alım satımı Bozdoğanlıların önemli bir gelir kaynağı. İncirlerin kendini ağaçta göstermesi ile canlanan ilek pazarı, dar gelirli vatandaşlar için önemli ek gelir kaynağı oluşturuyor. İncirlerin kendini ağaçta göstermesi ile başlayan ilek alım satımı, vatandaşın yüzünü güldürürken ilk günde 10 TL müşteri buldu.

Yağışların az sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olması bu yıl Top (ilek) alımlarının daha kısa sürmesine neden olacağı iddia edildi. Hava şartlarının bu şekilde devam etmesi, incir ürününün hem kalite, hem verim bakımından etkileyeceğini ifade eden üreticiler, incirin ağaçta görülmesi ile başlayan ilek sezonunun hava muhalefeti nedeniyle erken sona erebileceğini, bu nedenle ilek fiyatının daha fazla olacağı tahmin ediliyor.

Bozdoğan ileğinin özellikleri:

Bozdoğan ileği; 7 ya da 10 gün dayanır, sinek ile birlikte toz vardır. Bu iğlek hastalık taşımaz, asılı kaldığı süre içinde sinek çıkarır. Bozdoğan ileği “taşlık” cinsindendir, kaliteli olup, başka yerlerde yetişmez. Zamanında gelişir, bahçecileri zor duruma sokmaz. Asıldığı incir ağacının meyvesi tatlı, çekirdekleri iri taneli olur. Verimi yüzde 50, 60 oranında artırır. Nisan ve Mayıs aylarında toplanırsa tatlısı yapılır.