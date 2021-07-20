Aydın’da il protokolü bayramlaştı

Aydın’da resmi bayramlaşma töreninde bir araya gelen Aydın protokolü Kurban Bayramı’nı kutladı.

Devlet Su İşleri Misafirhanesi’nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Bayramlar, birbirimizi daha da iyi anlayacağımız, birbirimize olan sevgi ve saygının en üst noktada olması gerektiği, küskünlüklerimizi bir tarafa bırakarak, birbirimize daha sıkı bir şekilde sarılacağımız günlerdir. Bu bağlamda bu bayramlaşma masamızın etrafında Aydın ilimizin milletvekillerimizden, siyasi partilerimizin yöneticilerinden, kamu kurumu yöneticilerimizden, sivil toplum örgütlerimizden ve basınımızdan toplumun farklı kesiminden insanlar hep bir aradayız. Bayramın güzelliği ve özelliği de herkesin bir arada olması, bayramlaşmak ve dargınlıklarımızı ortadan kaldırmak ve daha güzel bir şekilde geleceğe bakabilmektir. Aydın’ın sorunlarının çözümü noktasında başta milletvekillerimiz olmak üzere başta bütün kurum ve kuruluşlarımız, üniversitemiz hep birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yerel yönetimlerimizle, sivil toplum örgütlerimizle, kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde bu çalışmalarımıza bundan sonra da devam edeceğiz. Temennimiz Aydın’ı daha iyi bir noktaya taşıyabilmek. Herkesin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyor, aileleriniz ile birlikte daha nice sağlık ve huzurlu bayramlar diliyorum" dedi.