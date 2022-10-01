Aydın’da 2022 yılı Ağustos ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarken 90,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat yüzde 16,3 artışla 1 Milyar 210 Milyon dolara yükselirken, son 12 ay ithalat yüzde 29,1 artışla 437,7 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında 34,2 milyon dolar dış ticaret fazlası veren Aydın’da, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 160,6 oldu. En fazla ihracatın gerçekleştiği iller arasında Aydın 23. sırada, ithalatta ise 26. sırada yer aldı.

İhracat pazarlarına göre Aydın’dan Ağustos ayında 110 ülkeye ve 3 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Ağustos ayında 53 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 46 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 9,6 milyon dolar ile Amerika Birleşik Devletleri oldu. Amerika Birleşik Devletleri’ni 8,6 milyon dolar ile İspanya, 8,3 milyon dolar ile İtalya ve 8,1 milyon dolar ile Almanya izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 59,8 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay yüzde 76,3 olarak gerçekleşti. Bunların yanında, ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise yüzde 2.748,4 artışla Lüksemburg, yüzde 1.757,2 artışla Pakistan, yüzde 1.295,3 artışla Tacikistan ve yüzde 814,1 artışla Umman oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2022 yılı Ağustos ayında Sierra Leone, Etiyopya, Honduras, Panama, Barbados, Trinidad ve Tobago, Peru, Paraguay, Doğu Timor, Kuzey Mariana Adaları, Mersin Serbest Bölge ve Afganistan gibi ülke ve bölgeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı.

Pazar çeşitliliğinde Türkiye’nin ihracat yaptığı 234 ülke ve bölgenin 113’üne Aydın’dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü. Ülke gruplarından AB’ye ihracat yüzde 0,4 azalarak 43,8 milyon dolar olarak gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki payı yüzde 48,3 oldu. AB’yi yüzde 13,5 pay alarak 12,2 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve yüzde 4,3 pay alarak 3,9 milyon dolar ile Uzak Doğu ülkeleri izledi.

Sektörlerin ihracat performansına göre ilimizde Ağustos ayında 25 farklı sektör içinde Başka yerde sınıflandırılmış makine ve teçhizat 23,2 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 18,4 milyon dolarla taşocakçılığı ve diğer madencilik, 14 milyon dolar ile gıda ürünleri ve içecek sektörü izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör ’Dabaklanmış deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı’ olurken sektör ihracatını yüzde 2.680,7 oranında artırarak 76.886 dolara taşıdı. ’Tıbbi aletler; hassas optik aletler ve saat’ sektöründe artış oranı yüzde 268,6 olurken ’Ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) hasır vb. örülerek yapılan maddeler’ sektörü ihracatını yüzde 202,4 artırmayı başardı.

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan sektör yüzde 76,7 oran ve 69,4 milyon dolar ile imalat sanayi oldu. Onu yüzde 20,3 oran ve 18,4 milyon dolar ile madencilik ve taşocakçılığı takip ederken, tarım ve ormancılık yüzde 2,9 oran ve 2,6 milyon dolar ile üçüncü, toptan ve perakende ticaret yüzde 0,1 oran ve 75.469 dolar ile dördüncü, balıkçılık yüzde 0,0001 oran ve 58 dolar ile beşinci sırada yer aldı.

Ülkemizin 2022 yılı Ağustos ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,7 artarak 19,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız yüzde 10,1 artışla 235,2 milyar dolara yükselirken, son 12 ay ithalatımız yüzde 23,8 artışla 322,7 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı yüzde 146,1 artarak 11,2 milyar dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,6’ya geriledi.

Teknolojik sınıflandırma ile Ülkemizin Ağustos ayı ihracatında; yüzde 2,9 Yüksek, yüzde 32,4 Orta-Yüksek, yüzde 31,9 Orta-Düşük ve yüzde 32,8 ile düşük teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi.