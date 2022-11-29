Aydın’da ihracat yüzde 7 azaldı

Önemli ihracat ürünlerine sahip olan Aydın’da Ekim ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalırken, en fazla ihracatın yapıldığı iller arasında Aydın 21. sırada yer aldı.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) 2022 yılı ihracat ve ithalat rakamlarını açıkladı. AYSO Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş tarafından yapılan açıklamada “İlimizin 2022 yılı Ekim ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 azalırken, 111,6 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız yüzde 15,1 artışla 1 milyar 198 milyon dolara yükselirken, son 12 ay ithalatımız ise yüzde 39,6 artışla 473,3 milyon dolara yükseldi. Ekim ayında 65,4 milyon dolar dış ticaret fazlası veren ilimizde, ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 241,3 oldu. En fazla ihracatın gerçekleştiği iller arasında Aydın 21. sırada, ithalatta ise 27. sırada yer aldı. İlimiz ilk 21 içerisinde 2,41 oran ile cari açık karşılamada 2. sırada yer aldı” ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamanın devamında “İhracat pazarlarına göre Aydın’dan Ekim ayında 112 ülkeye ve 4 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Ekim ayında 41 ülkeye ihracat artarken, 59 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 11,3 milyon dolar ile İtalya oldu. İtalya’yı 10,6 milyon dolar ile Almanya, 10,2 milyon dolar ile ABD ve 9,9 milyon dolar ile İspanya izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 60,4 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay yüzde 74,9 olarak gerçekleşti. Bunların yanında, ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise yüzde 26.301,9 artışla Kırgızistan, yüzde 1.761,6 artışla Sudan, yüzde 1.517,9 artışla Bangladeş ve yüzde 1.429,5 artışla Güney Afrika Cumhuriyeti oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2022 yılı Ekim ayında Sierra Leone, Togo, Kamerun, Kongo, Ruanda, Madagaskar, Jamaika, Trinidad ve Tobago, Ekvator, Paraguay, Filistin Devleti, Suudi Arabistan, Yemen, Filipinler, Çorlu Avrupa Serbest Bölge ve Fiji gibi ülke ve bölgeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı. Pazar çeşitliliğinde Türkiye’nin ihracat yaptığı 230 ülke ve bölgenin 116’sına Aydın’dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü. Ülke gruplarından AB’ye ihracat yüzde 22,7 azalarak 58,8 milyon dolar olarak gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki payı yüzde 52,7 oldu. AB’yi yüzde 13,6 pay alarak 15,2 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve yüzde 5,1 pay alarak 5,7 milyon dolar ile Uzak Doğu ülkeleri izledi" denildi.

Sektörlerin ihracat performansına göre Aydın’ın Ekim ayında 24 farklı sektör içinde gıda ürünleri ve içecekten 36,9 milyon dolar ihracat geliri elde edildiğini ve belirten Başkan Gökhan Maraş, "Gıda ürünleri ve içecekte en çok ihracat yapılan lider sektör olurken, onu 21,2 milyon dolarla taşocakçılığı ve diğer madencilik, 21,1 milyon dolar ile başka yerde sınıflandırılmış makine ve teçhizat sektörü izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör ’kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıtlar’ olurken sektör ihracatını yüzde 284,3 oranında artırarak 5.100 dolara taşıdı. Tabaklanmış deri, bavul, el çantası, saraciye ve ayakkabı sektöründe artış oranı yüzde 101,3 olurken, ana metal sanayi sektörü ihracatını yüzde 98,1 artırmayı başardı. Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan sektör yüzde 79 oran ve 88,2 milyon dolar ile imalat sanayi oldu. Onu yüzde 19 oran ve 21,2 milyon dolar ile madencilik ve taşocakçılığı takip ederken, tarım ve ormancılık yüzde 2,02 oran ve 2,3 milyon dolar ile üçüncü, toptan ve perakende ticaret yüzde 0,06 oran ve 67.002 dolar ile dördüncü sırada yer aldı. Ülkemizin 2022 yılı Ekim ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 azalarak 19,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız yüzde 10,4 artışla 235,9 milyar dolara yükselirken, son 12 ay ithalatımız yüzde 29,1 artışla 336,5 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret açığı yüzde 332,7 artarak 8 milyar dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,9’a geriledi. Teknolojik sınıflandırma ile ülkemizin Ekim ayı ihracatında yüzde 3,9 yüksek, yüzde 33,9 Orta-Yüksek, yüzde 28,5 Orta-Düşük ve yüzde 33,8 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi” ifadelerine yer verildi.