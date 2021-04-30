Aydın’da ihracat arttı

TÜİK verilerine göre Aydın’da ihracat rakamları artarken en fazla ihracat İspanya’ya gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 yılı, Mart ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 17,8, ithalat yüzde 103,3 arttı. 2021 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat artarak 78 milyon 622 bin dolar, ithalat ise 34 milyon 107 bin dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 24. il olurken ithalatta ise 28. sırada yer aldı.

" İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe"

2021 Mart ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 76,83 ile 60 milyon 404 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 22,30 ile 17 milyon 533 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0,87 ile 683 bin dolar oldu.

" İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe"

2021 Mart ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 94,77 ile 32 milyon 323 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taş ocakçılığı sektörünün payı yüzde 4,52 ile 1 milyon 540 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 0,69 ile 236 bin dolar oldu.

"En fazla ihracat yapılan ülke İspanya oldu"

2021 yılı Mart ayında Aydın’dan en fazla ihracat İspanya’ya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 9 milyon 284 bin dolar olarak gerçekleşti. İspanya’yı 7 milyon 600 bin dolar ile ABD ve 5 milyon 199 bin dolar ile İtalya izledi.

"En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu"

2021 yılı Mart ayında Aydın’a en fazla ithalat Çin’den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 19 milyon 312 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin’i sırasıyla 3 milyon 164 bin dolar ile İtalya ve 2 milyon 372 bin dolar ile Birleşik Krallık izledi.