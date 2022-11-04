Aydın’da ’Huzurlu Sokaklar’ uygulaması

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından 68 unsur ve 278 personelin katılımıyla ’Huzurlu Sokaklar’ uygulaması gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlaması, güvenlik güçlerinin her zaman her yerde varlığını vatandaşa hissettirerek görünür olması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik Huzurlu Sokaklar Uygulaması gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, 68 unsur ve 278 personelin katılımı ile geçekleştirilen uygulamada; 334 işyeri kontrol edildi. 6 bin 768 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 38 şahıs ve 1 yetişkin kayıp şahıs da yakalandı. Uygulamada, 2 bin 814 araç kontrol edildi. 58 araca toplam 28 bin 24 TL idari yaptırım uygulandı, 16 araç trafikten men edildi, hacizli yakalamalı olarak aranan 1 araç yakalandı. 3 bin 98 aracın sorgulandığı uygulamada, 56 araç sürücüsüne 61 bin 189 TL trafik para cezası uygulandı, 1 aranan araç yakalandı, 11 araç trafikten men edildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlaması amacıyla denetim ve kontrollere aralıksız devam edilecektir" denildi.