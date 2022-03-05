Aydın’da hurda ve atıl araçlar toplanıyor

Aydın’da, özellikle boş arazilere bırakılan ve görüntü kirliliğinin yanı sıra toplum sağlığını da tehdit eden hurda ve atıl araçlar toplanıyor. İl genelinde araçların tespit çalışmaları devam ederken, Zeybek Mahalle Muhtarı Mehmet Aker de, atıl araç sahiplerine araçlarını çekmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzası ile toplum sağlığını tehdit eden hurda ve atıl araçları toplama emri yayınlanan genelge ile yürürlüğe girdi. Bu kapsamda Aydın Valiliği koordinesinde harekete geçen trafik ekipleri il genelinde tespit edilen hurda ve atıl araçların kaldırılması için çalışmalara başladı. Merkez ilçe Efeler’de hurda araçların yoğunlukta olduğu Zeybek Mahallesi’nde tespit edilen araçlar kaldırılırken, bu tür araçların daha hızlı tespit edilerek kaldırılması için vatandaşlara destek çağrısı yapıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında Efeler’de ilk etapta 30 araç tespit edilirken, araç sahiplerine genelge kapsamında tebligatları yapıldı. Aracın ruhsat sahibine ulaşmasını engelleyen ve hurdaya dönen araçların ise toplama işlemleri gerçekleştirildi.

“6 ay sonra satılacak”

Genelge kapsamında Aydın Valiliği başkanlığında paydaş kurumların işbirliği ile bir komisyon kurulurken, konu ile ilgili bazı kararlar alındı. Hurda ve atıl durumdaki araçların sahiplerinin tespit edilmesi durumunda araç sahibinin 10 gün içerisinde aracını kaldırması tebliğ edilecek. Eğer araç sahibi verilen süre zarfında aracını çekmez ise trafik ekiplerince çekici vasıtası ile araçlar bulunduğu yerden kaldırılarak komisyon tarafından belirlenen bölgede muhafaza altına alınacak ve aracın masrafları da ruhsat sahipleri tarafından karşılanacak. Muhafaza altına alınan araçlar 6 ay sonra Milli Emlak Müdürlüğünce hurda olarak satışa çıkarılacak. Genelge kapsamında bölgelerinde atıl araçların olduğunu tespit eden vatandaşlar ise mahalle muhtarlıkları ya da doğrudan kolluk kuvvetlerine müracaatı şeklinde başvurarak, araçların kaldırılmasını sağlayabilecek.

“Muhtar Aker’den çağrı”

Hurda araçların mahallelerinde yoğunlukta olduğunu ve genelgeyi memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Zeybek Mahalle Muhtarı Mehmet Aker; “Özellikle buradaki sanayi bölgesinin çevresinde yoğunlukta olan bütün atıl araçları, eğer araç sahipleri kendileri almazlar ise güvenlik güçleri ile birlikte genelge kapsamında bu araçları kaldırtacağız. Çünkü bu araçlar hem çevre kirliliği oluşturuyor hem de insanların güvenliğini tehdit edici bir durum teşkil ediyor. Hem toplum sağlığını korumak hem de mahalle sakinlerimizin güvenliği sağlayabilmek adına atıl araçların sahiplerine bunları kaldırmalarına davet ediyorum. Eğer verilen süre içerisinde bu araçların tamamını periyotlar halinde kaldırtacağız. Bu sebeple araç sahiplerinin buradaki araçlarını mutlaka almalarını talep ediyorum” dedi.